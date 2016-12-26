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НЕФТЬ
В Украине снизится цена бензина за счет переработки азербайджанской нефти
В Украине снизится цена бензина за счет переработки азербайджанской нефти
ГОСБЮДЖЕТ
Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать
Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать

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12:19, 3 января 2017 361 0
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
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Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
19:34, 19 декабря 2016 968 0
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Экономика
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
14:13, 16 декабря 2016 498 0
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Политика
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
13:32, 13 декабря 2016 462 0
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Социум
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
14:21, 7 декабря 2016 525 0
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
Экономика
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
13:06, 7 декабря 2016 701 0
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
Экономика
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
14:04, 28 ноября 2016 625 0
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
Политика
Новые технократы украинской политики
Новые технократы украинской политики
11:36, 28 ноября 2016 418 0
Последний месяц года сам по себе способствует подведению различных итогов, рейтингованию и анализу эффективности работы. «Капитал» предпринял попытку проанализировать работу народных депутатов, при этом учитывая не количественные, а именно качественные показатели.
Экономика
В Украине намечаются серьезные колебания курса национальной валюты: чего ждать людям
В Украине намечаются серьезные колебания курса национальной валюты: чего ждать людям
17:12, 18 ноября 2016 853 0
Украину накрыл новый виток девальвации: чего ждать людям
Политика
Трамп у руля: что ждет мировую экономику
Трамп у руля: что ждет мировую экономику
18:51, 16 ноября 2016 528 0
Трамп у руля: что ждет мировую экономику
Экономика
Держать карман шире: стало известно, где правительство возьмет деньги на повышение минимальной зарплаты
Держать карман шире: стало известно, где правительство возьмет деньги на повышение минимальной зарплаты
15:18, 10 ноября 2016 1124 1
Стало известно, где правительство возьмет деньги на повышение минимальной зарплаты
Экономика
Двукратное повышение минимальной зарплаты: мифы и реальность
Двукратное повышение минимальной зарплаты: мифы и реальность
13:54, 2 ноября 2016 929 0
Двукратное повышение минимальной зарплаты: мифы и реальность
Экономика
Минимум для выживания: как Кабмин пересчитал нормы потребления
Минимум для выживания: как Кабмин пересчитал нормы потребления
16:49, 13 октября 2016 1169 0
Минимум для выживания: как Кабмин пересчитал нормы потребления
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В чем состоят пенсионные требования МВФ
В чем состоят пенсионные требования МВФ
15:32, 7 октября 2016 1258 0
В чем состоят пенсионные требования МВФ
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