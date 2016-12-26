Вход / Регистрация
Independent press          Свободная пресса          Вільна преса
НЕФТЬ
В Украине снизится цена бензина за счет переработки азербайджанской нефти
В Украине снизится цена бензина за счет переработки азербайджанской нефти
ГОСБЮДЖЕТ
Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать
Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать

Последние публикации

Политика
Авдеевка: что дальше?
Авдеевка: что дальше?
18:43, 2 февраля 2017 303 0
Авдеевка: что дальше?
Экономика
Как украинский бизнес будет менять себе налоги
Как украинский бизнес будет менять себе налоги
17:12, 2 февраля 2017 146 0
Как украинский бизнес будет менять себе налоги
Политика
Кандидаты в слуги народа: кто готовится к перевыборам в Раду
Кандидаты в слуги народа: кто готовится к перевыборам в Раду
13:04, 30 января 2017 224 0
Кандидаты в слуги народа: кто готовится к перевыборам в Раду
Политика
Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма
Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма
11:49, 23 января 2017 532 0
Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма
Социум
Наши беженцы: почему проблемы переселенцев – это проблемы всех
Наши беженцы: почему проблемы переселенцев – это проблемы всех
15:18, 19 января 2017 263 0
Наши беженцы: почему проблемы переселенцев – это проблемы всех
Политика
Ничейное «Межигорье»
Ничейное «Межигорье»
15:51, 12 января 2017 472 0
Ничейное «Межигорье»
Экономика
Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
18:46, 11 января 2017 699 0
Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
Социум
От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
17:14, 11 января 2017 349 0
От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
Политика
Украинское иновещание: громкий бум или тихий пшик
Украинское иновещание: громкий бум или тихий пшик
13:26, 10 января 2017 424 0
Украинское иновещание: громкий бум или тихий пшик
Политика
Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
12:18, 10 января 2017 476 0
Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
Политика
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
12:19, 3 января 2017 704 0
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
Политика
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
19:34, 19 декабря 2016 1405 0
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Экономика
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
14:13, 16 декабря 2016 723 0
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Политика
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
13:32, 13 декабря 2016 865 0
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Все публикации
ЭКОЛОГИЯ
На Сумщине полиция открыла дело из-за незаконной выгрузки львовского мусора
На Сумщине полиция открыла дело из-за незаконной выгрузки львовского мусора

Последние новости

читать
Президент Лукашенко не видит необходимости в создании российской авиабазы в Беларуси
Повышение минимальной зарплаты может оставить без работы более полумиллиона украинцев - НБУ
Институт национальной памяти опубликовал проект нового календаря праздников в Украине
Успешное сопротивление российской агрессии должно идти по трем направлениям, - Дещица
В ряде областей Украины введено частичное ограничение движения транспорта в связи со стихией
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и ГФС разоблачили схему отмывания денег на Одесской таможне
Bellingcat: Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из жилых районов оккупированного Донецка
СМИ: Вспышка насилия стала первым испытанием для желания Дональда Трампа улучшить отношения с Россией
Государственный долг Украины возрос до почти 71 млрд долларов
Находящиеся в Авдеевке танки участия в боевых действиях не принимают - Минобороны
ЭКОНОМИКА
Кабмин поддержал расширение списка приватизируемых объектов еще на 320 предприятий
Кабмин поддержал расширение списка приватизируемых объектов еще на 320 предприятий
ЭКОНОМИКА
Харьковский тракторный завод возобновляет работу
Харьковский тракторный завод возобновляет работу
Мы в соц.сетях

Прямая речь
читать

Сервисы

Полное или частичное использование любых материалов, размещённых на информационно-аналитическом портале Inpress.ua, разрешается при условии ссылки на информационное агентство. Интернет-издания при использовании материалов информационно-аналитического портала Inpress.ua также должны указывать открытую для поисковых систем гиперссылку на сайт Inpress.ua, которая должна быть размещена в подзаголовке или первом абзаце материала (в случае полного копирования текста с сайта информационно-аналитического портала Inpress.ua).

Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна". Назва агентства "Інтерфакс-Україна" при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.

Правила пользования

© 2017. Информационно-аналитический портал Inpress.ua. Все права защищены.