Вход / Регистрация
Independent press          Свободная пресса          Вільна преса
ПРИВАТБАНК
Тарута расценивает национализацию «Приватбанка» как финансовую аферу главы НБУ Гонтаревой
Тарута расценивает национализацию «Приватбанка» как финансовую аферу главы НБУ Гонтаревой
КОНФИСКАЦИЯ
Кабмин распределил порядок распределения конфискованных средств у крупных коррупционеров
Кабмин распределил порядок распределения конфискованных средств у крупных коррупционеров

Последние публикации

Политика
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
19:34, 19 декабря 2016 788 0
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Экономика
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
14:13, 16 декабря 2016 342 0
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Политика
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
13:32, 13 декабря 2016 407 0
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Социум
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
14:21, 7 декабря 2016 461 0
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
Экономика
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
13:06, 7 декабря 2016 631 0
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
Экономика
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
14:04, 28 ноября 2016 565 0
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
Политика
Новые технократы украинской политики
Новые технократы украинской политики
11:36, 28 ноября 2016 368 0
Последний месяц года сам по себе способствует подведению различных итогов, рейтингованию и анализу эффективности работы. «Капитал» предпринял попытку проанализировать работу народных депутатов, при этом учитывая не количественные, а именно качественные показатели.
Экономика
В Украине намечаются серьезные колебания курса национальной валюты: чего ждать людям
В Украине намечаются серьезные колебания курса национальной валюты: чего ждать людям
17:12, 18 ноября 2016 772 0
Украину накрыл новый виток девальвации: чего ждать людям
Политика
Трамп у руля: что ждет мировую экономику
Трамп у руля: что ждет мировую экономику
18:51, 16 ноября 2016 478 0
Трамп у руля: что ждет мировую экономику
Экономика
Держать карман шире: стало известно, где правительство возьмет деньги на повышение минимальной зарплаты
Держать карман шире: стало известно, где правительство возьмет деньги на повышение минимальной зарплаты
15:18, 10 ноября 2016 1056 1
Стало известно, где правительство возьмет деньги на повышение минимальной зарплаты
Экономика
Двукратное повышение минимальной зарплаты: мифы и реальность
Двукратное повышение минимальной зарплаты: мифы и реальность
13:54, 2 ноября 2016 858 0
Двукратное повышение минимальной зарплаты: мифы и реальность
Экономика
Минимум для выживания: как Кабмин пересчитал нормы потребления
Минимум для выживания: как Кабмин пересчитал нормы потребления
16:49, 13 октября 2016 1105 0
Минимум для выживания: как Кабмин пересчитал нормы потребления
Экономика
В чем состоят пенсионные требования МВФ
В чем состоят пенсионные требования МВФ
15:32, 7 октября 2016 1162 0
В чем состоят пенсионные требования МВФ
Политика
Проблемное поведение России вышло далеко за пределы Украины и Сирии – NYT
Проблемное поведение России вышло далеко за пределы Украины и Сирии – NYT
19:09, 5 октября 2016 977 0
Проблемное поведение России вышло далеко за пределы Украины и Сирии – NYT
Все публикации
ЭКОЛОГИЯ
На Сумщине полиция открыла дело из-за незаконной выгрузки львовского мусора
На Сумщине полиция открыла дело из-за незаконной выгрузки львовского мусора

Последние новости

читать
Прихожане доверяют УПЦ, о чем свидетельствует увеличение приходов на сотню за текущий год - митрополит Антоний (ВИДЕО)
Дефицит государственного бюджета показал существенные проблемы со сбалансированием госфинансов - Арбузов
В Киеве пройдет выставка «Homo sapiens. Mechanica iudicium» (ФОТО)
Украинцы не верят обещанным госгарантиям после национализации ПриватБанка, - Арбузов
Планшеты на Fishki.ua
Металлоконструкции от компании LLENTAB – качество изделий и простота монтажа
Защищенные телефоны от Lenovo и Caterpillar: какой лучше
В Тбилиси тысячи людей поклонились мощам святого, которые привез из Украины Митрополит Онуфрий
Священник УПЦ рассказал, почему 25 декабря может быть выходным днем
Выбираем подходящий фильтр для воды
ЭКОНОМИКА
Кабмин поддержал расширение списка приватизируемых объектов еще на 320 предприятий
Кабмин поддержал расширение списка приватизируемых объектов еще на 320 предприятий
ЭКОНОМИКА
В Минфине рассказали о первых результатах поиска «мертвых душ»
В Минфине рассказали о первых результатах поиска «мертвых душ»
Мы в соц.сетях

Прямая речь
читать

Сервисы

Полное или частичное использование любых материалов, размещённых на информационно-аналитическом портале Inpress.ua, разрешается при условии ссылки на информационное агентство. Интернет-издания при использовании материалов информационно-аналитического портала Inpress.ua также должны указывать открытую для поисковых систем гиперссылку на сайт Inpress.ua, которая должна быть размещена в подзаголовке или первом абзаце материала (в случае полного копирования текста с сайта информационно-аналитического портала Inpress.ua).

Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна". Назва агентства "Інтерфакс-Україна" при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.

Правила пользования

© 2017. Информационно-аналитический портал Inpress.ua. Все права защищены.