Полное или частичное использование любых материалов, размещённых на информационно-аналитическом портале Inpress.ua, разрешается при условии ссылки на информационное агентство. Интернет-издания при использовании материалов информационно-аналитического портала Inpress.ua также должны указывать открытую для поисковых систем гиперссылку на сайт Inpress.ua, которая должна быть размещена в подзаголовке или первом абзаце материала (в случае полного копирования текста с сайта информационно-аналитического портала Inpress.ua).
Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна". Назва агентства "Інтерфакс-Україна" при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.