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НЕФТЬ
В Украине снизится цена бензина за счет переработки азербайджанской нефти
В Украине снизится цена бензина за счет переработки азербайджанской нефти
ГОСБЮДЖЕТ
Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать
Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать

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Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма
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Наши беженцы: почему проблемы переселенцев – это проблемы всех
Наши беженцы: почему проблемы переселенцев – это проблемы всех
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Наши беженцы: почему проблемы переселенцев – это проблемы всех
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Ничейное «Межигорье»
Ничейное «Межигорье»
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Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
18:46, 11 января 2017 645 0
Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
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От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
17:14, 11 января 2017 309 0
От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
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Украинское иновещание: громкий бум или тихий пшик
Украинское иновещание: громкий бум или тихий пшик
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Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
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Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
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Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
12:19, 3 января 2017 575 0
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
Политика
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
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Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Экономика
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
14:13, 16 декабря 2016 633 0
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
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Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
13:32, 13 декабря 2016 702 0
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Социум
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
14:21, 7 декабря 2016 680 0
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
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Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
13:06, 7 декабря 2016 874 0
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
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Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
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Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
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