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НЕФТЬ
В Украине снизится цена бензина за счет переработки азербайджанской нефти
В Украине снизится цена бензина за счет переработки азербайджанской нефти
ГОСБЮДЖЕТ
Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать
Стипендии-2017: в Кабмине определили, кто и сколько будет получать

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Наши беженцы: почему проблемы переселенцев – это проблемы всех
Политика
Ничейное «Межигорье»
Ничейное «Межигорье»
15:51, 12 января 2017 246 0
Ничейное «Межигорье»
Экономика
Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
18:46, 11 января 2017 526 0
Как повышение зарплаты отразилось на рынке труда
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От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
17:14, 11 января 2017 262 0
От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им
Политика
Украинское иновещание: громкий бум или тихий пшик
Украинское иновещание: громкий бум или тихий пшик
13:26, 10 января 2017 310 0
Украинское иновещание: громкий бум или тихий пшик
Политика
Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
12:18, 10 января 2017 286 0
Вехи недели. Праздничное испытание и властный оптимизм
Политика
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
12:19, 3 января 2017 510 0
Вехи года. Суета на властном Олимпе, потерянная Надежда и шокирующие е-декларации
Политика
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
19:34, 19 декабря 2016 1080 0
Как Революция Достоинства может стать госпереворотом
Экономика
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
14:13, 16 декабря 2016 598 0
Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции
Политика
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
13:32, 13 декабря 2016 543 0
Манипулятивная социология: опросы, религия и пропаганда
Социум
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
14:21, 7 декабря 2016 585 0
В Украине могут закрыть интернаты: зачем и что будет с сиротами
Экономика
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
13:06, 7 декабря 2016 778 0
Как закон об упрощении экспорта услуг поможет малому и среднему бизнесу
Экономика
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
14:04, 28 ноября 2016 702 0
Ловушка для Порошенко: Рада не готова снять запрет на экспорт кругляка
Политика
Новые технократы украинской политики
Новые технократы украинской политики
11:36, 28 ноября 2016 490 0
Последний месяц года сам по себе способствует подведению различных итогов, рейтингованию и анализу эффективности работы. «Капитал» предпринял попытку проанализировать работу народных депутатов, при этом учитывая не количественные, а именно качественные показатели.
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На Сумщине полиция открыла дело из-за незаконной выгрузки львовского мусора
На Сумщине полиция открыла дело из-за незаконной выгрузки львовского мусора

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